In 36 scuole di Padova e provincia arriva la campagna Copriamoli bene… con la prevenzione della Società Italiana di Pediatria
In 36 scuole dell’infanzia e primarie di Padova e Provincia arriva “Copriamoli bene. con la preVenzione”, la campagna di sensibilizzazione promossa dalla Società Italiana di Pediatria (SIP) per sostenere genitori e insegnanti e favorire una maggiore protezione dei più piccoli e dell’intera. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Proseguono le preziose attività della nostra Commissione Didattica nelle Scuole, che lunedì 20 ottobre ha incontrato gli studenti dell’ITI Francesco Severi di Padova per un dialogo sui principi costituzionali e sul ruolo del difensore ? 180 ragazze e ragaz Vai su Facebook
Scuole Aperte 2025 – 2026: gli appuntamenti presso gli Istituti Superiori della provincia di Padova - Nel Calendario Scuole Aperte, in costante aggiornamento, si possono trovare tutte le date in cui le Scuole superiori, statali e paritarie, e le Scuole della Formazione Professionale del territorio pro ... Si legge su padovanews.it
Influenza stagionale, nel Padovano la campagna "Copriamoli bene... Con la preVenzione" - Ogni inverno in Italia un bambino su quattro è colpito dall’influenza, che generalmente si manifesta con febbre, malessere generale, sintomi respiratori e che, in alcuni casi, può comportare complican ... Secondo padovaoggi.it
Europeo e Marchesi, le due scuole passano alla Provincia: al via il cambio di sede - L'accordo ora è stato sottoscritto anche dalla Provincia, come conferma la determina pubblicata ieri all'Albo pretorio. Secondo ilgazzettino.it