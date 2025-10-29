In 36 scuole di Padova e provincia arriva la campagna Copriamoli bene… con la prevenzione della Società Italiana di Pediatria

In 36 scuole dell’infanzia e primarie di Padova e Provincia arriva “Copriamoli bene. con la preVenzione”, la campagna di sensibilizzazione promossa dalla Società Italiana di Pediatria (SIP) per sostenere genitori e insegnanti e favorire una maggiore protezione dei più piccoli e dell’intera. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it