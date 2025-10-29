Imprese l’indagine | Procurement Mro da voce di spesa ad ambito che genera valore
(Adnkronos) – Nel procurement dei materiali indiretti (Mro) in Italia è in atto una metamorfosi: le aziende investono su digitalizzazione, competenze e processi strutturati, mentre riconoscono all’ufficio acquisti un ruolo sempre più centrale nella governance. Il 74% delle imprese indica la digitalizzazione del processo d’acquisto come priorità, il 67% identifica l’ufficio acquisti come referente principale . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Approfondisci con queste news
L’INNOVAZIONE NELLE PICCOLE IMPRESE: UN PATRIMONIO DA VALORIZZARE L’indagine CNA racconta un’Italia che innova ogni giorno, non solo nei grandi centri di ricerca ma dentro le piccole imprese, nei reparti produttivi e nei laboratori artigiani. La r Vai su Facebook
Sul nostro sito il servizio per "Zoom" sulla presentazione del nuovo Rapporto di @conflavoro-@LuissBusiness. Un'interessante indagine sulle piccole e medie imprese italiane. Qui le immagini https://retesole.it/2025/10/15/conflavoro-luiss-business-school-a - X Vai su X
Imprese, l'indagine: "Procurement Mro da voce di spesa ad ambito che genera valore" - Questo, in sintesi, il quadro che emerge dalla ricerca 'Il procurement dei materiali indiretti in Italia 2025', quarta edizione dell’indagine sui processi di acquisto degli Mro promossa da Rs Italia e ... Secondo adnkronos.com
E-procurement più semplice: arriva la “pre-compilata” per le imprese - Semplificazione amministrativa, velocità di elaborazione, certezza del dato. Lo riporta corrierecomunicazioni.it
Forum PA e imprese: e-procurement con ExTender - Nella giornata conclusiva del Forum PA 2009, riflettori puntati sui servizi per le imprese presentati dal Ministero degli Esteri: ExTender in primis. Segnala pmi.it