Impresa donna | protocollo d’intesa con la consigliera provinciale di Parità

BRINDISI - Lunedì 3 novembre, alle ore 11, presso la sede di Confesercenti Brindisi, in via Rubini 12, si terrà la firma del protocollo d’intesa tra “Impresa Donna-Confesercenti”, che rappresenta il coordinamento femminile dell’associazione, che supporta le donne imprenditrici nel commercio, nel. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Altre letture consigliate

Marcolin e Fondazione Bellisario: impresa, parità, futuro / Marcolin and Bellisario Foundation: business, gender equality, and the future Dal 17 al 18 ottobre, MMarcolinha partecipato alla 25ª edizione del seminario “Donna, Economia & Potere”, organizzato dal Vai su Facebook

Imprese, un protocollo contro le infiltrazioni criminali - E' l'obiettivo del protocollo per la legalità e la sicurezza è stato firmato, questa mattina, a ... Segnala ansa.it