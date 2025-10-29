Imposta di soggiorno in arrivo Gli operatori storcono il naso
Magenta sta per introdurre l’imposta di soggiorno, una misura che – a detta dell’Amministrazione – servirà a "rafforzare le politiche di promozione turistica e di valorizzazione del territorio". In realtà per molti cittadini e operatori la novità suona come l’ennesimo balzello, che finirà per complicare la vita alle strutture ricettive senza risolvere i veri problemi della città. "Siamo una città con 39 strutture ricettive e un hotel – dichiara l’assessore Stefania Bonfiglio (nella foto) – Abbiamo tante leve turistiche che altri non hanno: ospedale, stazione, battaglia, rosso Magenta e molto altro". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
