Impianti termici | corso da ispettore
Sono aperte le iscrizioni per il corso di ispezione degli impianti termici con partenza a gennaio 2026. Il corso intende formare le figure professionali per dare supporto a Comuni e Province, fornendo tutti gli elementi necessari per svolgere i compiti previsti dalla legislazione nazionale e regionale. Gli allievi saranno guidati attraverso il percorso formativo ad acquisire le nozioni fondamentali per esercitare l’attività di verificatoreispettore degli impianti termici. Tale figura è in grado di operare all’interno di aziende per la verifica e il controllo degli impianti termici. Durata: 64 ore suddivise in 8 giornate di formazione (dal 9 gennaio al 2 febbraio). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
