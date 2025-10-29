Impianti dentali | ora è più facile rigenerare ossa e gengive Ecco perché
Attraverso l'uso di procedure rigenerative tra staminali e gel bio, si possono ridurre i tempi d'attesa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Guarigioni più rapide e rigenerazione naturale di #osso e #gengive in vista dell'istallazione di un impianti #dentali: è il risultato ottenuto grazie a innovative procedure rigenerative basate su cellule staminali prelevate dalla polpa dei denti estratti, piastrine e un Vai su Facebook
Impianti dentali, facciamo un po' di chiarezza - Un dente perso per carie, trauma o malattie gengivali può essere sostituito con una protesi rimovibile oppure con una protesi fissa. Riporta ansa.it
Impianti dentali sotto la lente UE - Nell’ambito di una campagna UE, una indagine ha verificato la conformità e la sicurezza di sette fixture per impianti dentali. Secondo odontoiatria33.it
Impianti dentali possono ammalarsi come i denti veri - Non solo i denti veri: anche gli 'impianti', per sostituire denti mancanti, possono ammalarsi fino a condizioni insanabili che ne richiedono la rimozione. Riporta ansa.it