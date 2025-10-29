Impatto violentissimo e fatale Tragedia sul lavoro Sandro muore poco dopo l’incidente

Caffeinamagazine.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un normale pomeriggio di lavoro si è trasformato in un dramma che ha scosso la tranquillità di San Benedetto del Tronto. Erano le prime ore del pomeriggio di martedì quando, in via Monfalcone, lungo il litorale, si è consumata la tragedia che ha strappato alla vita Sandro Marzetti, 64 anni, operaio esperto e residente a Centobuchi di Monteprandone. L’uomo era impegnato in un intervento di manutenzione del verde, un’attività che svolgeva con dedizione e competenza, quando un improvviso cedimento ha interrotto per sempre la sua giornata. Secondo quanto emerso dalle prime indagini, Marzetti si trovava su un cestello elevatore fissato al braccio di una gru, a circa quattro metri di altezza. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Schianto fatale in moto. Morta studentessa 17enne - A distanza di pochi giorni dalla tragedia avvenuta domenica in stazione, Seregno si trova a piangere la scomparsa di un’altra ragazzina ... Da ilgiorno.it

impatto violentissimo fatale tragediaTragedia a Borgonovo Val Tidone: ciclista di 37 anni investito e ucciso da un’auto. Arrestato il conducente - Borgonovo Val Tidone: ciclista 37enne muore investito da un’auto. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Impatto Violentissimo Fatale Tragedia