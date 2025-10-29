Immobili in stato di degrado ma anche caserme e il Boccone del povero | la Giunta ci riprova e li mette in vendita
Sono sempre gli stessi. Gli anni, anzi i decenni, passano e il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari resta sempre, o quasi, lo stesso. La Giunta Micciché, negli ultimi giorni, ha deliberato - e l'atto adesso finisce in Consiglio - di vendere i “classici” 6 immobili, per un. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Il teatro dei sogni brasiliani è stato inserito nella lista degli immobili che possono essere venduti per alleviare il debito economico con lo Stato centrale. Vai su Facebook
Caserma dismessa: "Il degrado ci invade" - La grande area dimessa da tempo tra via Fua Fusinato e via Gattinara da tempo è in attesa di una ... polesine24.it scrive
Demanio, conventi e caserme in cerca di nuovi investitori. Ecco dove sono gli immobili - case del Fascio, i primi 20 immobili dello Stato messi a bando dall’Agenzia del Demanio per attirare investitori privati, enti del terzo ... Lo riporta milanofinanza.it
Verona, censiti 101 immobili in stato di degrado: ecco la mappa della città abbandonata - Lì dentro può accadere (e spesso accade) di tutto, anche se i proprietari (che sono dei privati in 90 casi su 101) avrebbero il ... Secondo corrieredelveneto.corriere.it