Immobili in stato di degrado ma anche caserme e il Boccone del povero | la Giunta ci riprova e li mette in vendita

Sono sempre gli stessi. Gli anni, anzi i decenni, passano e il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari resta sempre, o quasi, lo stesso. La Giunta Micciché, negli ultimi giorni, ha deliberato - e l'atto adesso finisce in Consiglio - di vendere i “classici” 6 immobili, per un. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it