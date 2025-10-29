Immersioni l’Italia mette ordine | regole uniche per sicurezza e mare
Per la prima volta, l’Italia è vicina a un quadro nazionale per la subacquea: sicurezza, tutela ambientale e turismo del mare confluiscono nel DDL 1624, già approvato dal Senato e al vaglio della Commissione della Camera dei Deputati. Un percorso atteso che promette regole chiare per immersioni ricreative e professionali e per i diving center. . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
