Immagini pedopornografiche realizzate con l’Ia un arresto a Venezia
Le immagini realizzate con l’intelligenza artificiale sono sempre più al centro di attenzione pubblica e preoccupazione sociale. L’ultimo caso arriva da Venezia, dove un uomo di 52 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l’accusa di aver creato oltre 900 immagini pedopornografiche generate artificialmente. Le immagini, pur non ritraendo minori reali, risultavano estremamente . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
