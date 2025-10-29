Immagini pedopornografiche generate con l’Ai addestrata con immagini reali | arrestato un uomo con 900 file

Il rischio era evidente e l’allarme era scattato da tempo: ovvero che con l’ Intelligenza artificiale i pedofili e i “produttori” di materiale pornografico con minori avrebbero produrre contenuti, diffonderli e guadagnarci. Un uomo è stato arrestato proprio per aver prodotto più di 900 immagini pedopornografiche, difficilmente distinguibili da foto reali, utilizzando strumenti di Ai. L’indagato, 52 anni, residente a Venezia, è stato arrestato dalla polizia di Stato dopo l’indagine della procura. L’attività investigativa, condotta dagli specialisti del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Venezia, è scattata dopo una segnalazione trasmessa da un ’organizzazione internazionale per la tutela dei minori online, riguardante la possibile detenzione da parte dell’indagato di materiale digitale di sfruttamento sessuale minorile. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

