Immagini nel cellulare Beatrice Bellucci la pista del video social prima della tragedia

Tvzap.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La scomparsa di Beatrice Bellucci, ventenne romana, ha riportato l’attenzione sulla sicurezza stradale e sull’uso dei cellulari alla guida. L’incidente mortale è avvenuto venerdì scorso su via Cristoforo Colombo, coinvolgendo più giovani e lasciando la città profondamente scossa. Leggi anche: Morte Beatrice Bellucci, è arrivata un’altra bruttissima notizia: un dramma nel dramma Collaborazione degli indagati e ricostruzione dei fatti. I due giovani coinvolti hanno fornito piena collaborazione agli agenti, consegnando i codici di sblocco dei cellulari e informazioni riguardo il conducente di un’altra vettura, una macchina grigia partita da Anzio insieme a loro. 🔗 Leggi su Tvzap.it

