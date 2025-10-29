Immagini nel cellulare Beatrice Bellucci la pista del video social prima della tragedia
La scomparsa di Beatrice Bellucci, ventenne romana, ha riportato l’attenzione sulla sicurezza stradale e sull’uso dei cellulari alla guida. L’incidente mortale è avvenuto venerdì scorso su via Cristoforo Colombo, coinvolgendo più giovani e lasciando la città profondamente scossa. Leggi anche: Morte Beatrice Bellucci, è arrivata un’altra bruttissima notizia: un dramma nel dramma Collaborazione degli indagati e ricostruzione dei fatti. I due giovani coinvolti hanno fornito piena collaborazione agli agenti, consegnando i codici di sblocco dei cellulari e informazioni riguardo il conducente di un’altra vettura, una macchina grigia partita da Anzio insieme a loro. 🔗 Leggi su Tvzap.it
Beatrice Bellucci, il giallo del video social prima dell'incidente: si cercano immagini nei cellulari dei due a bordo della Bmw - È ancora vivido il ricordo del terribile incidente di Casal Palocco del 14 giugno 2023 in cui, a causa di una sfida social, un bimbo di cinque anni ha perso la vita. Secondo ilmattino.it
I dubbi sulla sfida a tutta velocità e le auto fuggite, cosa sappiamo dell'incidente mortale di Beatrice Bellucci - Al vaglio le immagini delle telecamere della strada in cui è avvenuto l'incidente, ma anche il contenuto del telefono di uno dei ragazzi feriti. today.it scrive
La morte di Beatrice Bellucci: il dolore del papà e la caccia alle auto in fuga - La morte di Beatrice Bellucci: incidente sulla Colombo causato da una presunta corsa clandestina e il pericolo per i giovani automobilisti innocenti. Riporta notizie.it