Immagini nel cellulare Beatrice Bellucci il giallo del video social prima dell’incidente

Torna a galla un incubo che Roma non ha ancora dimenticato. Il ricordo del drammatico incidente di Casal Palocco del 14 giugno 2023, quando un bambino di cinque anni perse la vita a causa di una folle sfida social, è ancora vivo nella memoria collettiva. E ora, a distanza di oltre due anni, un tragico déjà vu scuote nuovamente la Capitale: la morte di Beatrice Bellucci, la ventenne deceduta venerdì scorso su via Cristoforo Colombo, potrebbe essere legata a un video girato pochi istanti prima dello schianto. Una pista che, se confermata, aggiungerebbe una componente agghiacciante a una tragedia già di per sé devastante. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it