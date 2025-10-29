Illuminazione | ecco il progetto che entro un anno farà rinascere piazza del Plebiscito

Napolitoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Napoli si prepara a vivere una nuova alba di bellezza e innovazione grazie al progetto di illuminazione di Piazza del Plebiscito, uno dei siti monumentali più iconici d’Italia. In Prefettura si è svolta una riunione apposita a cui hanno partecipato rappresentanti di Agenzia del Demanio, il Comune. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

illuminazione progetto entro annoNapoli, approvato il progetto per l'illuminazione di Piazza del Plebiscito: completamento entro fine 2026 - Napoli si prepara a vivere una nuova innovazione grazie al progetto di illuminazione di Piazza del Plebiscito, uno dei siti monumentali più iconici d’Italia. msn.com scrive

illuminazione progetto entro annoDai serramenti all’illuminazione. Il centro sportivo Nei cambia look - Dopo anni di criticità strutturali, il centro sportivo di via Enrico da Monza si prepara a voltare pagina, con interventi che ne cambieranno volto e funzionalità. msn.com scrive

Nuovo complesso sportivo, ci siamo. Dopo 20 anni il progetto è realtà. Entro fine 2025 lavori completati - Con l’opera di posizionamento delle grandi torri faro eseguita in questi giorni, i lavori del primo lotto del complesso sportivo di via Volta a Castel Guelfo hanno imboccato il rettilineo conclusivo. Riporta ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Illuminazione Progetto Entro Anno