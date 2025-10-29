Illegittime le grazie di Biden con l’autopen

Laverita.info | 29 ott 2025

La commissione di Sorveglianza: «L’ex presidente era in declino mentale, la firma robotica usata in modo improprio dal suo staff». Intanto Trump, in tour in Asia, elogia il premier giapponese: «Toyota aprirà stabilimenti negli Usa». Ma il feeling disturba Pechino. 🔗 Leggi su Laverita.info

illegittime le grazie di biden con l8217autopen

«Illegittime le grazie di Biden con l'autopen»

