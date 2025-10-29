Ilaria Salis visiterà l’occupazione di don Minzoni

Bolognatoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ilaria Salis sarà presto a Bologna. Nella giornata di giovedì 30 ottobre l’eurodeputata, eletta nelle liste di Alleanza Verdi e Sinistra, visiterà l’occupazione abitativa di via don Minzoni a Bologna. Lo ha annunciato la stessa Salis sui propri social network.Registrati alla sezione Dossier. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

