Ilaria Salis va da chi occupa le case Bologna | Diritto ad abitare

Ilaria Salis domani è pronta ad andare in via don Minzoni a Bologna dove i collettivi per la casa, insieme a centri sociali e universo antagonista, hanno occupato un nuovo stabile dopo lo sgombero di una settimana fa. " È per me un grande piacere e un onore ", ha dichiarato l'europarlamentare di AVS, dichiarando che sarà lì per " esprimere tutta la mia solidarietà e sostenere politicamente questa importante lotta dal basso per il diritto all’abitare ". È importante sottolineare che il nuovo stabile occupato è di proprietà di Asp, l’azienda pubblica per i servizi alla persona del Comune di Bologna, che ha già sporto denuncia contro gli occupanti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

