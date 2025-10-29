Ilaria Salis insulta Viktor Orban | Ducetto magiaro

L'essere stata salvata dal Parlamento europeo non basta a Ilaria Salis. Eccola dunque che torna ad attaccare Viktor Orban. "Per l’ennesima volta, il ducetto magiaro dà prova di disconoscere i principi fondamentali di una vera democrazia. Non spetta al potere politico condannare un imputato — tantomeno un avversario — al carcere: questo può essere solo il compito di un giudice imparziale e indipendente, figura, in effetti, ben rara in una 'democrazia illiberale'". E ancora, sempre su X: "Orban, più parli, più riveli la tua indole fascista. E ricordo a te e ai tuoi emuli che il popolo italiano il fascismo l’ha già ripudiato, una volta per tutte. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Ilaria Salis insulta Viktor Orban: "Ducetto magiaro"

