Ilaria Salis insulta Viktor Orban | Ducetto magiaro

Liberoquotidiano.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'essere stata salvata dal Parlamento europeo non basta a Ilaria Salis. Eccola dunque che torna ad attaccare Viktor Orban. "Per l’ennesima volta, il ducetto magiaro dà prova di disconoscere i principi fondamentali di una vera democrazia. Non spetta al potere politico condannare un imputato — tantomeno un avversario — al carcere: questo può essere solo il compito di un giudice imparziale e indipendente, figura, in effetti, ben rara in una 'democrazia illiberale'". E ancora, sempre su X: "Orban, più parli, più riveli la tua indole fascista. E ricordo a te e ai tuoi emuli che il popolo italiano il fascismo l’ha già ripudiato, una volta per tutte. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

ilaria salis insulta viktor orban ducetto magiaro

© Liberoquotidiano.it - Ilaria Salis insulta Viktor Orban: "Ducetto magiaro"

Approfondisci con queste news

ilaria salis insulta viktorIlaria Salis? "Dovrebbe stare in galera", Orban da Porro fa impazzire la sinistra - Ilaria Salis "è una criminale e dovrebbe stare in galera". Scrive iltempo.it

ilaria salis insulta viktorIl governo ungherese: «Ilaria Salis dovresti marcire in galera». L'eurodeputata: «Orban ducetto magiaro con indole fascista» - Il portavoce Zoltan Kovacs: «Il piedistallo su cui sei seduta è già stato ridotto in poltiglia da te e dai tuoi scagnozzi bolscevichi con un martello» ... Riporta corriere.it

Ilaria Salis è "una criminale e deve stare in galera", secondo Viktor Orban - Così Viktor Orban, premier ungherese, intervistato il 28 ottobre da Retequattro per la trasmissione “10 Minuti”, durante la quale si è parlato ... Riporta milanotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Ilaria Salis Insulta Viktor