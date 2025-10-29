Ilaria D’Amico e Alena Seredova chi sono la moglie e l’ex di Gigi Buffon | Mi ha tradito con lei e l’ho scoperto dai media

I laria D’Amico è la moglie di Gigi Buffon dal 2024: la relazione della coppia è iniziata nel 2014 ed ha portato all’arrivo di Leopoldo Mattia nato nel 2016. Stasera l’ex portiere della Nazionale sarà tra gli ospiti dell’ultima puntata di This Is Me, in onda dalle 21:40 su Canale 5. I primi anni Duemila sono quelli che vedono il successo di Alena Seredova sul piccolo schermo, ed un Gigi Buffon che continua ad affermarsi nel panorama calcistico. Nel 2005 la showgirl incontra Buffon allo stadio durante una partita della Juve alla quale la modella si era recata insieme ad un’amica. I due iniziano a frequentarsi in gran segreto, fino a quando due anni dopo arriva l’annuncio della gravidanza della Seredova in attesa di David Lee primogenito della coppia, seguito due anni dopo da Louis Thomas. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Ilaria D’Amico e Alena Seredova, chi sono la moglie e l’ex di Gigi Buffon: “Mi ha tradito con lei e l’ho scoperto dai media”

Argomenti simili trattati di recente

"ilaria d amico" - Results on X | Live Posts & Updates - X Vai su X

L'Unione Monregalese. . L'abbraccio di Frabosa a Gigi Buffon e Ilaria D'Amico all'uscita dal @galadellacastagnadoro Vai su Facebook

Alena Seredova e il video inedito per l'esordio del figlio Louis Buffon: cosa ha pubblicato - Alena Seredova, attrice e modella ceca, ha ripreso le immagini dell'esordio in Serie A con il Pisa di suo figlio, Louis Thomas, avuto con Gigi Buffon. Lo riporta corrieredellosport.it

Alena Seredova: «Al primo provino mangiai birra e cotoletta. L'esordio di mio figlio Louis Thomas in A è stato incredibile. A 47 anni non mi piaccio più come a 20» - Tutto è comincianto nel 2001 quando Alena Seredova, allora una giovane modella, arriva in Italia, conquista (lavorativamente) Giorgio Panariello («A pranzo mi ordinò insalata e acqua naturale. Da leggo.it

Alena Seredova: «Al primo provino mangiai birra e cotoletta. L'esordio di mio figlio Louis Thomas in A è stato incredibile. A 47 anni non mi piaccio più come a 20» - Oggi però mamma Alena Seredova soffre anche per suo figlio Louis Thomas Buffon che domenica ha esordito in Serie A con la maglia del Pisa: «Ovvio che il figlio è il figlio e la vivi ancora di più. Secondo leggo.it