Il video che incastra Hamas | la scoperta dei resti degli ostaggi è una farsa | GUARDA
L'Associated Press ha analizzato un video diffuso da Israele che accusa Hamas di aver inscenato il ritrovamento dei resti di un ostaggio a Gaza. Il video mostra un sacco bianco per cadaveri gettato fuori da un edificio danneggiato in un'area scavata. Tre uomini mascherati vengono visti seppellire il sacco prima che un macchinario pesante lo trasporti in un'area vicina dove viene seppellito per la seconda volta. Gli uomini poi lo estraggono prima che vengano scattate delle foto del sacco. L'Associated Press ha geolocalizzato il filmato e ne ha confermato la posizione. Non è stata tuttavia in grado di confermare la data o l'ora esatta in cui è stato girato, né se i resti fossero effettivamente all'interno del sacco per cadaveri. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Argomenti simili trattati di recente
Radio1 Rai. . #MedioOriente L’esercito israeliano riprende a bombardare. Il bilancio delle vittime civili palestinesi sale a 90, almeno 24 i bambini. #Netanyahu aveva ordinato di “colpire duro” accusando #Hamas di violare i patti sui corpi degli ostaggi. L’inviata Vai su Facebook
Gaza, video israeliano mostra Hamas che inscena scoperta resti ostaggi - L'Associated Press ha analizzato un video diffuso da Israele che accusa Hamas di aver inscenato il ritrovamento dei resti di un ostaggio a Gaza. msn.com scrive
Gaza, Hamas annuncia la restituzione del corpo di un ostaggio: "Trovato in un tunnel" - Un filmato diffuso da Israele mostrerebbe miliziani di Hamas che inscenano il ritrovamento di un ostaggio già restituito due anni fa ... Da lastampa.it