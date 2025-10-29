Il vero San Francesco raccontato da uno dei francescani più noti d’Italia | arriva in libreria il nuovo lavoro di padre Enzo Fortunato

Dopo il successo di “E se tornasse Gesù?” padre Enzo Fortunato torna in libreria con un prezioso volume che riaccende il dibattito sul vero operato del San Francesco. Il libro, nato dalle strade e città attraversato dal frate, esce in occasione dell’anniversario della morte, il 3 ottobre 2026, e nell’ottavo centenario del Cantico più noto della storia, il Cantico delle Creature. In un tempo segnato dalla follia della guerra, da un futuro dominato dagli interessi economici e da un silenzio sociale sempre più assordante, padre Enzo Fortunato, giornalista e Presidente del Pontificio Comitato della Giornata Mondiale dei Bambini, ci invita a credere che un’altra strada sia possibile: la strada di Francesco. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

