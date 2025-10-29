Il vero San Francesco raccontato da uno dei francescani più noti d’Italia | arriva in libreria il nuovo lavoro di padre Enzo Fortunato
Dopo il successo di “E se tornasse Gesù?” padre Enzo Fortunato torna in libreria con un prezioso volume che riaccende il dibattito sul vero operato del San Francesco. Il libro, nato dalle strade e città attraversato dal frate, esce in occasione dell’anniversario della morte, il 3 ottobre 2026, e nell’ottavo centenario del Cantico più noto della storia, il Cantico delle Creature. In un tempo segnato dalla follia della guerra, da un futuro dominato dagli interessi economici e da un silenzio sociale sempre più assordante, padre Enzo Fortunato, giornalista e Presidente del Pontificio Comitato della Giornata Mondiale dei Bambini, ci invita a credere che un’altra strada sia possibile: la strada di Francesco. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Leggi anche questi approfondimenti
"Il problema di oggi in Italia è che non abbiamo un vero delitto di violenza domestica". Francesco Menditto, fino allo scorso settembre procuratore di Tivoli, a Fanpage.it spiega la necessità di dover introdurre questo nuovo reato nel codice penale. L'ex procurat - facebook.com Vai su Facebook
Questo è vero per tutti gli inquinanti e in modo particolare per le polveri sottili alle quali auto e camion oggi contribuiscono per il 15% e quelli nella città per il 5%. /END - X Vai su X
Il vero San Francesco raccontato da uno dei francescani più noti d’Italia: arriva in libreria il nuovo lavoro di padre Enzo Fortunato - Padre Enzo Fortunato torna con un libro su San Francesco per l’ottavo centenario del Cantico delle Creature: un viaggio spirituale che invita a riscoprire pace, ascolto e autenticità nel mondo di oggi ... Come scrive msn.com
Aldo Cazzullo, il nuovo libro è “Francesco. Il primo italiano”: l’intervista a Deejay Chiama Italia - Il grande romanzo della Bibbia“, Aldo Cazzullo pubblica con HarperCollins il libro Francesco. Scrive deejay.it
“Fra” San Francesco superstar Giovanni Scifoni porta in scena la storia del Santo - Giovanni Scifoni interpreta la vita di San Francesco, raccontando la storia affascinante del Santo in una performance indimenticabile. Scrive libreriamo.it