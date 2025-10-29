Il Venezia vince e convince contro il Südtirol | 3-0 al Penzo

Il Venezia vince e convince in casa contro il Südtirol. Gli arancioneroverdi, nel turno infrasettimanale, ritrovano i tre punti tra le mura amiche del Penzo, con una prestazione di livello, tre gol segnati e la porta di Stankovic inviolata. A referto vanno Doumbia, Pérez e Yeboah.Clicca qui per. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Volantini contro la "lady pickpocket": a Venezia Monica Poli nel mirino dei borseggiatori - Con il progetto "Attenzione pickpocket", lanciato insieme a un gruppo di volontari, da anni mette in ... Si legge su tgcom24.mediaset.it

Volantini contro “lady pickpocket” a Venezia, Monica Poli sotto attacco: «Rovini gli affari di Venezia» - L’avversaria numero uno dei borseggiatori, “lady pickpocket”, al secolo Monica Poli, è finita al centro di una campagna denigratoria. Lo riporta ilmessaggero.it

A Venezia volantini contro 'Lady Pickpocket' - A Venezia sono comparsi dei volantini contro Monica Poli, nota come "Lady Pickpocket", la donna diventata famosa perché insegue e segnala i borseggiatori alle forze dell'ordine. Scrive ansa.it