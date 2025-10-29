Il vecchio debito con la città la nuova consulenza da 70mila euro Chi è il manager che vuole riesumare il Gran Teatro
Da istituzione culturale della città ad un ingombro ritenuto addirittura “folle”. Roma si divide sul progetto di un nuovo teatro che potrebbe arrivare in periferia. Si tratta dell’erede di quel che fu il Gran Teatro, il teatro più grande d’Italia per posti a sedere che nelle sue quattordici. 🔗 Leggi su Romatoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
LAVORA E NON VIENE PAGATA: PERÒ SI PRESENTA CON UN COLTELLO... ?RUBIERA - SI PRESENTA IN HOTEL PER DISCUTERE DI UN VECCHIO DEBITO, MA PORTA CON SÉ UN COLTELLO: DENUNCIATA DAI CARABINIERI Porto di armi ed ogge Vai su Facebook
Rubiera. Si presenta in hotel con un coltello per reclamare un vecchio debito: denunciata 24emilia.com/rubiera-si-pre… - X Vai su X