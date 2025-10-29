Il vecchio debito con la città la nuova consulenza da 70mila euro Chi è il manager che vuole riesumare il Gran Teatro

Da istituzione culturale della città ad un ingombro ritenuto addirittura “folle”. Roma si divide sul progetto di un nuovo teatro che potrebbe arrivare in periferia. Si tratta dell’erede di quel che fu il Gran Teatro, il teatro più grande d’Italia per posti a sedere che nelle sue quattordici. 🔗 Leggi su Romatoday.it

