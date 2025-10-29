Il Vangelo sotto accusa

La Chiesa di Cristo di Trieste organizza due serate di conferenze dal tema “” nei giorni 5 e 6 novembre.Oggi più che mai intellettuali, giornalisti e saggisti attraverso pubblicazioni, interventi televisivi e conferenze sembrano voler confondere il significato chiaro e. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

News recenti che potrebbero piacerti

350 ANNI SOTTO IL MANTO DELLA MADONNA DEL ROGGIONE – MARIA, MADRE AI PIEDI DELLA CROCE PIZZIGHETTONE – rinnova la sua fede nel 350° anniversario dell’Incoronazione della Vergine. Una giornata di intensa spiritualità ha unito, questo l - facebook.com Vai su Facebook

"Una finestra per la pace", in Cisgiordania il primo Vangelo in arabo - Mentre la comunità araba e cristiana è sotto l'attacco violento dei coloni israeliani, il Patriarcato latino lavora a un Vangelo in arabo, scritto e illustrato a mano dall'artista Maria Ruiz ... msn.com scrive