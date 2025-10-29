Il tributo a chi ha difeso lo Stato e la legalità | inaugurato il Giardino dei Giusti

Agrigentonotizie.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato inaugurato questa mattina, mercoledì 29 ottobre, il Giardino dei Giusti all’interno della villa comunale Stefano Saetta di Canicattì, un luogo di memoria e riflessione dedicato a chi ha difeso lo Stato e i valori della giustizia.L’iniziativa, promossa dall’associazione Casa museo Giudice. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

