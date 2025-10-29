il trend del momento richiede a gran voce queste sneaker marroni

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. C’è un momento preciso in cui le sneaker bianche iniziano a sembrare troppo bianche. Quelle colorate che ti hanno accompagnato per stagioni intere, improvvisamente, non bastano più. E quelle nere, che dovrebbero essere la soluzione più facile, finiscono per sembrare troppo rigide, troppo studiate. È in quel momento che entra in scena il marrone. Non lo fa mai in pompa magna, non ha mai avuto un hype moment come il beige o il grigio, ma è sempre lì, in sottofondo, con quella sicurezza silenziosa di chi sa di funzionare praticamente con tutto. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

