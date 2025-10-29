Il trend del momento richiede a gran voce queste sneaker marroni
All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. C’è un momento preciso in cui le sneaker bianche iniziano a sembrare troppo bianche. Quelle colorate che ti hanno accompagnato per stagioni intere, improvvisamente, non bastano più. E quelle nere, che dovrebbero essere la soluzione più facile, finiscono per sembrare troppo rigide, troppo studiate. È in quel momento che entra in scena il marrone. Non lo fa mai in pompa magna, non ha mai avuto un hype moment come il beige o il grigio, ma è sempre lì, in sottofondo, con quella sicurezza silenziosa di chi sa di funzionare praticamente con tutto. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
Scopri altri approfondimenti
Ultimo arrivato nei nostri #stores e online, l’abito più un trend del momento di @moteldiffusionemoda.official ? Non ti resta che scegliere il colore adatto a te - facebook.com Vai su Facebook
È tesoro so che ti rode il fatto che sono così viva! Ti auguro essere vivo anche tu e fare tante cose che ti piace… ti abbraccio imagino che per te non sia un momento facile .. passerà - X Vai su X