Il Trecastelli è inarrestabile Aurora Jesi e Palombina Vecchia ok

Giornata di cambiamenti la sesta di sabato scorso in Seconda Categoria, almeno nei gironi C e D. Già perché nel B continua la marcia inarrestabile del Trecastelli che vince ancora e conserva tre punti di vantaggio sull'Urbinelli: la capolista vince 2-1 in casa col Pontesasso e sale a 16 punti con 5 vittorie e un pareggio e anche 14 gol segnati, miglior attacco del girone. Novità invece nei gironi solitamente tutti anconetani o quasi, cioè il C e il D: nel girone C c'è infatti il sorpasso in vetta da parte dell' Aurora Jesi che vince 1-0 sul campo del Corinaldo ed approfitta del mezzo passo falso dell'ex capolista Olimpia Ostra Vetere, che si fa fermare in casa sull'1-1 dal Real Sassoferrato.

