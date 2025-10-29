Il trasferimento dei sinti | Con il milione stanziato meglio sistemare alloggi

Ilgiorno.it | 29 ott 2025

Nessun coinvolgimento della cittadinanza e tutta una serie di limiti progettuali e urbanistici che, secondo i residenti, sono destinati a emergere. Per questo motivo chi vive a Pavia Est non concorda con la scelta del Comune di spostare 13 famiglie sinti, cioè 38 persone, da piazzale Europa all’incrocio tra via Saragat e via Chieri. "Siamo in attesa della delibera approvata il 16 ottobre – dice Fabio Jannaccone Pazzi, portavoce di 37 famiglie di Cascina Colombarone – e non ancora pubblicata sul sito del Comune". Contro lo spostamento il vicepresidente del Consiglio comunale Matteo Chiù (FdI) ha lanciato una petizione che in 5 giorni ha ottenuto 820 firme. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

