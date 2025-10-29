Il tour del ’Tortello di nebbia e vite’ L’anguilla regina al Food festival
Dallo showcoking nella giornata inaugurale allo stand promozionale, tutte le strategie dell’Amministrazione per valorizzare il territorio e le sue eccellenze a partire da quelle enogastronomiche. Un attesissimo fine settimana dedicato alla buona cucina ed a tanto altro. Comacchio torna protagonista dell’eccellenza enogastronomica partecipando al ’Ferrara Food Festival’, in programma dal 31 ottobre al 2 novembre nel centro storico di Ferrara. La partecipazione all’appuntamento culinario della città di Comacchio si ispira al tema ’Tra terra e acqua’, là dove il Delta del Po svela la sua anima più autentica, sorge Comacchio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Il 27 ottobre potrete partecipare alla terza cena degustazione del tour “Percorsi di gusto: Un Viaggio tra Roma e Torino” promosso da @gambero_rosso. In menù baccalà, nocciole e arance, tortelloni di genovese alla napoletana e salsa al pepe nero affumicat - facebook.com Vai su Facebook