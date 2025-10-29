Il tour del ’Tortello di nebbia e vite’ L’anguilla regina al Food festival

Ilrestodelcarlino.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dallo showcoking nella giornata inaugurale allo stand promozionale, tutte le strategie dell’Amministrazione per valorizzare il territorio e le sue eccellenze a partire da quelle enogastronomiche. Un attesissimo fine settimana dedicato alla buona cucina ed a tanto altro. Comacchio torna protagonista dell’eccellenza enogastronomica partecipando al ’Ferrara Food Festival’, in programma dal 31 ottobre al 2 novembre nel centro storico di Ferrara. La partecipazione all’appuntamento culinario della città di Comacchio si ispira al tema ’Tra terra e acqua’, là dove il Delta del Po svela la sua anima più autentica, sorge Comacchio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

il tour del 8217tortello di nebbia e vite8217 l8217anguilla regina al food festival

© Ilrestodelcarlino.it - Il tour del ’Tortello di nebbia e vite’. L’anguilla regina al Food festival

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: Tour 8217tortello Nebbia Vite8217