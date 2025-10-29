“Femminicidio nel Veronese”. I media continuano a scrivere “femminicidio” dopo che per giorni hanato i dati Istat sul crollo demografico, separatamente, senza cogliere né tantomeno suggerire nessi. Eppure, se continui a dire a metà della popolazione che l’altra metà è composta da potenziali assassini non stai certo rasserenando i rapporti, di sicuro non stai moltiplicando i fiduciosi incontri grazie ai quali succede che nascano i bambini. “Femminicidio”, lo dico sempre, è una parola maschicida. E non solo: se uccidi il maschio uccidi anche la femmina, la specie umana non si riproduce per partenogenesi come i pidocchi delle piante. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Il termine "femminicidio" genera estinzione