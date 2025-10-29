Il termine ‘domicidio’ | la distruzione della guerra in un nuovo vocabolo dalle radici spezzine
La Spezia, 29 ottobre 2025 – Cosa lega la città della Spezia al termine domicidio? La paternità della parola nata da un piccolo ‘divertissement’ di un avvocato spezzino amante dei giochi di parole. Gabriele Dallara, oggi presidente dell’associazione italo-ucraina Heroiam Slava, nel 2020 pubblica sul suo blog di divulgazione giuridica blawb.it un articolo in cui compare per la prima volta questa parola accompagnata dall’aggettivo ‘legale’ per spiegare una vicenda giudiziaria in cui il protagonista era un clochard di Como. Dallara dà questo significato al termine: «L’annichilimento fisico, psicologico e sociale di persone in assoluta difficoltà economica causato dalla negazione del diritto all’abitazione». 🔗 Leggi su Lanazione.it
