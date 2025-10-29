Si rinnova il teatro Massari a San Giovanni in Marignano. Grazie al bando Pr-Fesr 2021-2027, per il sostegno all’ innovazione e agli investimenti delle imprese culturali e creative, sarà realizzato un nuovo impianto di illuminazione e di efficientamento energetico, che risalterà ancor di più la bellezza architettonica e scenica del teatro marignanese, contenitore di spettacoli da sempre molto apprezzati e luogo significativo anche per la storia della comunità marignanese. Nuovi spazi daranno il benvenuto agli ospiti entro la fine del 2025, che potranno così vivere l’esperienza teatrale in un ambiente rinnovato, sostenibile e luminoso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il teatro Massari si rifà il look con i nuovi impianti per l’illuminazione e l’efficientamento energetico