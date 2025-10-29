Il T-Red della discordia La rotatoria si farà ma intanto il sistema sarà riattivato

Rotatoria in arrivo in via Hochberg ma intanto, in attesa della realizzazione, l’amministrazione annuncia la riattivazione del T-Red. E il Comitato polemizza. "La nuova rotatoria di via Hochberg ha già ottenuto il parere favorevole della Regione per quanto riguarda verifiche e autorizzazioni. Il progetto sta ora avviando il proprio iter di approvazione negli organi comunali, con l’auspicio di poter procedere in tempi brevi". Così il Comune del corso di un incontro pubblico a San Lorenzo, presenti il sindaco Erigo Pecci e componenti dell’esecutivo. Aggiungendo che, sulla scorta dei dati sull’incrocio (attualmente regolato da semaforo e sistema T-Red, ma non attivo nella parte sanzionatoria ma solo in quella di reportistica), emerge una media di 6-8 infrazioni al giorno, così il Comune lo ritiene pericoloso e per questo ha preannunciato la volontà di riattivare il T-Red fino completamento della rotatoria. 🔗 Leggi su Lanazione.it

