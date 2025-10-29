Il T-Red della discordia La rotatoria si farà ma intanto il sistema sarà riattivato
Rotatoria in arrivo in via Hochberg ma intanto, in attesa della realizzazione, l’amministrazione annuncia la riattivazione del T-Red. E il Comitato polemizza. "La nuova rotatoria di via Hochberg ha già ottenuto il parere favorevole della Regione per quanto riguarda verifiche e autorizzazioni. Il progetto sta ora avviando il proprio iter di approvazione negli organi comunali, con l’auspicio di poter procedere in tempi brevi". Così il Comune del corso di un incontro pubblico a San Lorenzo, presenti il sindaco Erigo Pecci e componenti dell’esecutivo. Aggiungendo che, sulla scorta dei dati sull’incrocio (attualmente regolato da semaforo e sistema T-Red, ma non attivo nella parte sanzionatoria ma solo in quella di reportistica), emerge una media di 6-8 infrazioni al giorno, così il Comune lo ritiene pericoloso e per questo ha preannunciato la volontà di riattivare il T-Red fino completamento della rotatoria. 🔗 Leggi su Lanazione.it
News recenti che potrebbero piacerti
Forza Italia interviene sull tema della rotatoria di Largo Moreni, partendo dalle parole esprese anche ieri in consiglio comunale dall’Assessore Zanacchi per cui “l’biettivo principale dell’intervento è la messa in... Leggi tutto - facebook.com Vai su Facebook
Il “T-Red“ della discordia. La rotatoria si farà ma intanto il sistema sarà riattivato - Decisione dell’amministrazione comunale che ritiene l’incrocio pericoloso. Come scrive lanazione.it
"Via il T-Red. Lì serve la rotatoria" - Per ottenere questo si è costituito un comitato di cittadini che ha dato vita ... Scrive lanazione.it