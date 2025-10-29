Il Sindaco riceve in Residenza Comunale il Questore Olimpia Abati che lascia Rimini per nuovo incarico a Roma
Mercoledì mattina il sindaco Jamil Sadegholvaad ha ricevuto nel proprio ufficio in Residenza Comunale il Questore della Provincia di Rimini, Olimpia Abati, che dopo due anni di servizio a Rimini, lascia l'incarico per assumere una nuova prestigiosa responsabilità a Roma. L'incontro è stata. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
