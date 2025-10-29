il sindaco di crotone si dimette dopo aver picchiato un consigliere

Si è dimesso il sindaco di Crotone, Vincenzo Voce: nella serata del 27 ottobre, durante una riunione di maggioranza su tematiche urbanistiche, aveva aggredito a calci e pugni il consigliere comunale Ernesto Ioppoli. «Ritengo doveroso compiere un passo indietro per senso di responsabilità istituzionale. Le istituzioni devono essere sempre esempio di equilibrio e rispetto, valori che oggi intendo riaffermare presentando le mie dimissioni», ha scritto Voce in una nota, auspicando che «questo gesto restituisca un clima di serenità politico-amministrativa di cui la città in questo delicato momento ha bisogno». 🔗 Leggi su Lettera43.it

