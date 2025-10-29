Il signor Caf candidato con Mastella a sostegno di Fico | nel santino elettorale la foto con un indagato per voto di scambio
Fa discutere l'endorsement di Sabino De Micco a Mauro Scarpitti per le Regionali 2025 in Campania: il consigliere municipale napoletano è coinvolto in un'inchiesta per voto di scambio. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche questi approfondimenti
DEFINISCI BANDECCHI Questo signore è Stefano Bandecchi, attuale sindaco di Terni e candidato alla presidenza della Regione Campania. Costui sostiene che non sono mai morti 20000 bambini palestinesi, e che la stima è invenzione di Hamas. Come se Vai su Facebook
Il “signor Caf” candidato con Mastella a sostegno di Fico: nel santino elettorale la foto con un indagato per voto di scambio - Fa discutere l'endorsement di Sabino De Micco a Mauro Scarpitti per le Regionali 2025 in Campania: il consigliere municipale napoletano è coinvolto in ... Si legge su fanpage.it