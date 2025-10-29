Il settore orafo lancia la sfida globale Nasce il patto di filiera di Qn Distretti
Arezzo è il cuore pulsante del saper fare italiano. È questo il messaggio che risuona dalla tappa cittadina di QN Distretti, il ciclo di incontri promosso da Quotidiano Nazionale per raccontare l’impatto economico e sociale delle grandi filiere produttive del Paese. Dopo le tappe dedicate a moda, ceramica e alimentare, l’attenzione si è spostata sul distretto orafo, motore storico dell’economia aretina e toscana, simbolo del Made in Italy nel mondo. Sul palco della Fraternita dei Laici, la vice direttrice de La Nazione Cristina Privitera ha moderato il confronto tra i rappresentanti delle associazioni di categoria, chiamati a fare il punto sulle sfide e le prospettive del comparto che nella provincia conta 1200 aziende, l’una diversa dall’altra. 🔗 Leggi su Lanazione.it
