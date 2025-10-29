il sassetti peruzzi corre ai ripari vigilanti notturni anti vandalismi

FIRENZE Dopo i danni registrati in alcuni istituti durante le occupazioni, all’Iis Sassetti-Peruzzi si è deciso di correre ai ripari. Da alcuni giorni, la scuola è presidiata da una vigilanza privata notturna. Una misura certo non comune nel mondo della scuola, ma che il dirigente scolastico Osvaldo Di Cuffa considera adesso indispensabile per proteggere l’istituto da incursioni e vandalismi, come quello avvenuto l’altra notte, da parte di un gruppo di circa quaranta ragazzi che ha cercato di forzare l’ingresso principale. "La vigilanza interna li ha fermati e ha avvisato la polizia – spiega Di Cuffa –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

