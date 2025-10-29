Il Sars-Cov-2 non presenta sequenze brevettate da Moderna

Circola su Facebook la narrazione secondo cui nella sequenza genetica del Sars-Cov-2 ci sarebbero tracce di sequenze brevettate da Moderna risalente al 1997. Parliamo della Casa farmaceutica pioniera dei vaccini a mRNA. Si parla anche del cosiddetto « sito di clivaggio della furina » e delle controverse affermazioni espresse in merito dal dottor Giovanni Frajese, figura molto citata negli ambienti No vax, e dal professor Giorgio Palù – all’epoca presidente di AIFA -, simili alle teorie sul nuovo Coronavirus creato o sfuggito da un laboratorio, ancora oggi prive di fondamento, così come le narrazioni riguardo a sequenze inserite artificialmente. 🔗 Leggi su Open.online

