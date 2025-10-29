Il Sars-Cov-2 non presenta sequenze brevettate da Moderna

Circola su Facebook la narrazione secondo cui nella sequenza genetica del Sars-Cov-2 ci sarebbero tracce di sequenze brevettate da Moderna risalente al 1997. Parliamo della Casa farmaceutica pioniera dei vaccini a mRNA. Si parla anche del cosiddetto « sito di clivaggio della furina » e delle controverse affermazioni espresse in merito dal dottor Giovanni Frajese, figura molto citata negli ambienti No vax, e dal professor Giorgio Palù – all’epoca presidente di AIFA -, simili alle teorie sul nuovo Coronavirus creato o sfuggito da un laboratorio, ancora oggi prive di fondamento, così come le narrazioni riguardo a sequenze inserite artificialmente. 🔗 Leggi su Open.online

News recenti che potrebbero piacerti

Casa di Cura Privata San Paolo. . La Dottoressa Sara Nannini, Specialista in Ginecologia e Ostetricia, presenta in questo video la sua attività dedicata alle pazienti della Casa di Cura Privata San Paolo di Pistoia. Da oltre dieci anni la Dottoressa Nannini segu Vai su Facebook

Il Sars-Cov-2 non presenta sequenze brevettate da Moderna - È una sequenza di 19 amminoacidi che permette al virus di infettare l’essere umano entrando nelle cellule. Secondo open.online

Un software anticipa le varianti del SARS-CoV-2 e guida i nuovi vaccini - Nato dalla collaborazione tra Aou pisana, Politecnico di Milano e Spallanzani, ConvMut predice con mesi di anticipo quale sarà il ceppo dominante Pisa, 14 ottobre 2025 - Si legge su insalutenews.it

Sintomi e terapie, come ci difendiamo dal virus in arrivo? Otto domande al dottor Marcello Tavio - Con quali sintomi si manifesterà, quanto sarà diffusa? Si legge su corriereadriatico.it