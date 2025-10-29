Il ritorno dell' ex ministro leghista Castelli | Legittima difesa sempre

Legittima difesa sempre. Sì alle armi per i cittadini, che non devono giustificare un colpo esploso contro un ladro in casa; sì al taser per le forze di polizia, che hanno sempre ragione a usare la forza. "Se qualcuno entra in casa io mi posso difendere con tutti i mezzi": l'ex ministro della Giustizia Roberto Castelli si veste da sceriffo e deposita in Cassazione cinque proposte di legge di iniziativa popolare, tre delle quali riguardano la sicurezza. Una è una legge costituzionale che modifica l'articolo 14. "Il domicilio è inviolabile", dice la Carta. "La sua difesa contro chi vi si sia introdotto in violazione di legge- vorrebbe aggiungere Castelli- non è, in alcun caso, punibile". 🔗 Leggi su Iltempo.it

