Dopo dieci anni di chiusura, le porte del mercato comunale di via Rombon si sono riaperte questa mattina a Lambrate. Costruito nel 1962, quello spazio di 1.725 metri quadrati era diventato per decenni il punto di riferimento per la spesa del quartiere Feltre, tra Lambrate e Città Studi. Poi l'abbandono, le impalcature, i lavori infiniti che si sono protratti ben oltre le previsioni iniziali del 2023. Ma oggi via Rombon torna finalmente a vivere, e con essa rinasce un pezzo di identità milanese che sembrava destinato all'oblio. L'inaugurazione ha visto la presenza del sindaco Giuseppe Sala, dell'assessora allo Sviluppo Economico Alessia Cappello, del presidente di Sogemi Cesare Ferrero e della presidente del Municipio 3 Caterina Antola.

Il ritorno del mercato Rombon: come Milano rinasce dai suoi spazi di prossimità