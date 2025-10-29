Il riso è stato lanciato con violenza | sposo finisce all’ospedale il giorno delle nozze

Matrimonio finito in ospedale per un neo sposo raggiunto forse con troppa violenza dal riso lanciato al termine della cerimonia. Dopo il lancio del cereale, utilizzato per augurare fortuna agli sposi, infatti, l’uomo è andato di corsa al pronto soccorso perché un chicco gli era entrato nell’orecchio. La clip, pubblicata sui social da una donna, con ogni probabilità la neo sposa, è diventata virale in pochissimo tempo raggiungendo oltre 750mila visualizzazioni. Immediati migliaia di commenti. “Hanno lanciato il riso con violenza”, accusa un utente. “Perché tutta questa rabbia nel lancio?”, si chiede un altro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

