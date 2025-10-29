Il regista di Longlegs torna con l’horror più disturbante dell’anno terrorizza anche Guillermo del Toro

Nel panorama del cinema horror contemporaneo, pochi nomi riescono a combinare successo commerciale e visione autoriale con la stessa efficacia di Osgood Perkins. Figlio del leggendario Anthony Perkins, protagonista di Psycho, il regista ha costruito negli ultimi anni una filmografia che parla la lingua della paura psicologica, del disagio esistenziale e dell’angoscia che si annida nei rapporti familiari. Dopo il clamoroso trionfo di Longlegs, che ha incassato 128 milioni di dollari in tutto il mondo partendo da un budget di soli 10 milioni, e il successo più recente di The Monkey, Perkins si prepara a tornare nelle sale con Keeper, un progetto che già dalle prime anticipazioni promette di ridefinire i confini dell’horror contemporaneo. 🔗 Leggi su Screenworld.it

