Il regista di Conclave si sposta dal Vaticano a Macao ma questo film sul gioco d' azzardo e sulle sue implicazioni aggiunge poco al genere noir

D opo un thriller tutto in luoghi chiusi, un altro giocato in grandi spazi aperti. Edward Berger, regista di Conclave, trasporta Colin Farrell in un’odissea tra le luci al neon di Macao in La ballata di un piccolo giocatore – disponibile su Netflix da oggi 29 ottobre. Premesse avvincenti per un film che non ripaga del tutto le aspettative. Da “Il mostro” a “The Witcher”: cosa vedere su Netflix a ottobre 2025 X Leggi anche › 24 ore in una scuola speciale che rischia di chiudere: su Netflix il dramma di “Steve”, preside come una volta La ballata di un piccolo giocatore su Netflix: trama e cast. Macao, regione autonoma sulla costa Sud della Cina, è la capitale mondiale del gioco d’azzardo e Lord Doyle (Farrell) ne è il turista ideale. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Il regista di "Conclave" si sposta dal Vaticano a Macao, ma questo film sul gioco d'azzardo, e sulle sue implicazioni, aggiunge poco al genere noir

