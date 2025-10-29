Il rappresentante Onu | Il rapporto di Albanese su Gaza privo di credibilità

Un rapporto “totalmente privo di credibilità e imparzialità, come Italia non ne siamo sorpresi”. Lo ha detto il rappresentante italiano all'Onu, Maurizio Massari, parlando alla presentazione del report di Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui Territori palestinesi occupati, intitolato “Un genocidio internazionale”. “Il contenuto del rapporto -sostiene Massari - oltrepassa palesemente il mandato specifico del Relatore speciale, che non comprende indagini su presunte violazioni commesse da altri Stati o entità, né giudizi sulla cooperazione tra paesi terzi e la Corte penale internazionale”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

