Il Rally di Sperlonga non si correrà

La chiusura di un tratto della strada provinciale interessata dalla gara ha costretto gli organizzatori a prendere la dolorosa decisione di non far disputare la corsa. La World Company Srl e Sperlonga Racing, comunicano che l’edizione 2025 del Rally di Sperlonga, in calendario il 13–14 dicembre, non si disputerà. La decisione è conseguenza della Conferenza . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

