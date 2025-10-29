Il racconto di chi c' era durante la rapina a ' Follie d' oro' | Abbiamo temuto il peggio
Sono stati momenti terribili e delicati quelli vissuti nel tardo pomeriggio di martedì 28 ottobre nel centro commerciale Gargano in agro di Monte Sant'Angelo, nella vicinissima Manfredonia. Quando tre persone incappucciate e armate di fucili hanno fatto irruzione all'interno della gioielleria. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
