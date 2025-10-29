Il Quartetto Mitja per la prima volta ospite alla Domus Ars di Napoli
Con il concerto del 19 ottobre 2025, il Quartetto Mitja ha suggellato un altro lusinghiero successo nella sua lunga e fortunata carriera artistica con musiche di Martucci, Donizetti e Verdi. Con il concerto di domenica 19 ottobre, il Quartetto Mitja è tornato a suonare a Napoli, un ritorno denso di significato, che li ha visti . 🔗 Leggi su 2anews.it
News recenti che potrebbero piacerti
? Domenica 19 ottobre, alla Fondazione Il Canto di Virgilio, nell’ambito della rassegna Tutta un’altra Musica prodotta dalla Fondazione, il pubblico ha accolto con entusiasmo il Quartetto Mitja, protagonista del concerto Italian Experience – Il quartetto d’archi - facebook.com Vai su Facebook