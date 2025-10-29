Il progetto | quando il pallone diventa strumento di aggregazione Spazio all’inclusione | nasce Alcione 4 Special

Sport.quotidiano.net | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Alcione Milano del patron Giulio Gallazzi (nella foto) continua a dimostrare di essere una società completa e virtuosa, capace di unire ambizione sportiva e impegno sociale. Un club moderno, dove il calcio non è solo competizione ma anche cultura e solidarietà. In questo spirito nasce “ Alcione 4 Special “, il nuovo progetto che amplia la grande famiglia Orange e conferma la vocazione inclusiva del club meneghino. "Orgogliosi di annunciare il lancio del progetto “ Alcione 4 Special “, nuova squadra che si aggiunge alle rose Orange. Creata in collaborazione con la Onlus Fraternità e Amicizia, “ Alcione 4 Special “ è una squadra che offre uno spazio inclusivo dove il calcio diventa strumento di aggregazione, socializzazione e consapevolezza, per aiutare ogni individuo a riconoscere il proprio valore e viverlo attraverso lo sport". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

il progetto quando il pallone diventa strumento di aggregazione spazio all8217inclusione nasce alcione 4 special

© Sport.quotidiano.net - Il progetto: quando il pallone diventa strumento di aggregazione. Spazio all’inclusione: nasce “Alcione 4 Special“

Approfondisci con queste news

progetto pallone diventa strumentoIl progetto: quando il pallone diventa strumento di aggregazione. Spazio all’inclusione: nasce “Alcione 4 Special“ - L’Alcione Milano del patron Giulio Gallazzi (nella foto) continua a dimostrare di essere una società completa e virtuosa, ... Lo riporta msn.com

progetto pallone diventa strumentoUn progetto sperimentale per riportare i ragazzi a giocare a pallone in strada - Al via giovedì 23 ottobre il progetto sperimentale ideato da Mo’ Better Football insieme a Comune, Csi, Acli e Modena Calcio per far rinascere il gioco libero di quartiere ... Secondo modenatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Progetto Pallone Diventa Strumento