L’Alcione Milano del patron Giulio Gallazzi (nella foto) continua a dimostrare di essere una società completa e virtuosa, capace di unire ambizione sportiva e impegno sociale. Un club moderno, dove il calcio non è solo competizione ma anche cultura e solidarietà. In questo spirito nasce “ Alcione 4 Special “, il nuovo progetto che amplia la grande famiglia Orange e conferma la vocazione inclusiva del club meneghino. "Orgogliosi di annunciare il lancio del progetto “ Alcione 4 Special “, nuova squadra che si aggiunge alle rose Orange. Creata in collaborazione con la Onlus Fraternità e Amicizia, “ Alcione 4 Special “ è una squadra che offre uno spazio inclusivo dove il calcio diventa strumento di aggregazione, socializzazione e consapevolezza, per aiutare ogni individuo a riconoscere il proprio valore e viverlo attraverso lo sport". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il progetto: quando il pallone diventa strumento di aggregazione. Spazio all’inclusione: nasce “Alcione 4 Special“