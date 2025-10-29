Il progetto | quando il pallone diventa strumento di aggregazione Spazio all’inclusione | nasce Alcione 4 Special
L’Alcione Milano del patron Giulio Gallazzi (nella foto) continua a dimostrare di essere una società completa e virtuosa, capace di unire ambizione sportiva e impegno sociale. Un club moderno, dove il calcio non è solo competizione ma anche cultura e solidarietà. In questo spirito nasce “ Alcione 4 Special “, il nuovo progetto che amplia la grande famiglia Orange e conferma la vocazione inclusiva del club meneghino. "Orgogliosi di annunciare il lancio del progetto “ Alcione 4 Special “, nuova squadra che si aggiunge alle rose Orange. Creata in collaborazione con la Onlus Fraternità e Amicizia, “ Alcione 4 Special “ è una squadra che offre uno spazio inclusivo dove il calcio diventa strumento di aggregazione, socializzazione e consapevolezza, per aiutare ogni individuo a riconoscere il proprio valore e viverlo attraverso lo sport". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Approfondisci con queste news
Il calcio nasce dalla strada. Da un pallone lanciato in piazza, da squadre improvvisate “con chi c’è”, da un gioco che diventa linguaggio condiviso. Da giovedì 23 ottobre arriva a Modena “Calcio di strada”, un progetto sperimentale ideato da Mo’ Better Football - facebook.com Vai su Facebook
Il progetto: quando il pallone diventa strumento di aggregazione. Spazio all’inclusione: nasce “Alcione 4 Special“ - L’Alcione Milano del patron Giulio Gallazzi (nella foto) continua a dimostrare di essere una società completa e virtuosa, ... Lo riporta msn.com
Un progetto sperimentale per riportare i ragazzi a giocare a pallone in strada - Al via giovedì 23 ottobre il progetto sperimentale ideato da Mo’ Better Football insieme a Comune, Csi, Acli e Modena Calcio per far rinascere il gioco libero di quartiere ... Secondo modenatoday.it