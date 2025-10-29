Il progetto Astraea e i sottomarini Dreadnought | cosa rivela il piano del Regno Unito

Il governo britannico ha approvato un vasto programma di ammodernamento della propria forza di deterrenza nucleare, confermando un investimento di 15 miliardi di sterline per lo sviluppo della nuova testata Astraea, destinata a equipaggiare i futuri sottomarini nucleari della classe Dreadnought. L’iniziativa, illustrata dal Ministero della Difesa nel quadro della Strategic Defence Review 2025, segna un punto di svolta nella politica di sicurezza del Regno Unito, che intende assicurarsi una capacità di dissuasione credibile e autonoma per tutto il XXI secolo. Cosa sappiamo. Il progetto Astraea è stato ideato per sostituire la testata Mk4A Holbrook, attualmente montata sui missili balistici Trident II D5, e garantirà il prolungamento operativo della componente sottomarina strategica britannica almeno fino alla metà del secolo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

